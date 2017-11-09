لماذا أخفقت أول حافلة ذاتية القيادة بعد ساعتين فقط من إطلاقها في لاس فيغاس (صور وفيديو)

أخفقت حافلة ذاتية القيادة، في الاختبار، بعد أقل من ساعتين من إطلاقها، في شوارع لاس فيغاس، حيث توقفت لتفادي الاصطدام بسيارة، لكنها اصطدمت بشاحنة نقل.

واستضاف المسؤولون مراسم إطلاق الحافلة، قبل ساعات قليلة، في جولة تجريبية؛ لاختبار هذا النوع من الحافلات، في العالم الواقعي.

ونشر الحساب الرسمي لمدينة لاس فيغاس هذا الصباح، على موقع تويتر: “انظروا، ليس هناك سائق! أطلقنا أول حافلة عامة ذاتية القيادة في البلاد”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تتسع الحافلة الكهربائية “NAVYA Arma” لـ 12 راكبًا، وفيها عامل وشاشة كمبيوتر، ولكنها لا تحتوي على عجلة قيادة أو فرامل أو دواسات.

تستخدم الحافلة الجديدة نظام تحديد المواقع الأرضية (جي بي إس)، وأجهزة استشعار إلكترونية، وتكنولوجيات أخرى، توجهها على الطرقات.

وبالفعل، نجحت الحافلة الثورية، في إيصال عشرات الركاب إلى وجهاتهم في وسط مدينة لاس فيغاس، مجانًا، ولكن حادثًا وقع بالقرب من منطقة فريمونت ستريت الترفيهي، وأدى إلى سحب الحافلة من البرنامج التجريبي.

ولحسن الحظ، لم يسفر الحادث عن وقوع أية إصابات بشرية، وبحسب المسؤولين في لاس فيغاس، نفذت الحافلة ذاتية القيادة: “ما كان من المفترض بها أن تنفذه”، فهي مجهزة بنقاط استشعار (حساسات)؛ لتجنب وقوع الحوادث، حيث ترصد التهديدات المحتملة، ولكن الحافلة عندما توقفت؛ لتجنب الاصطدام بسيارة، اصطدمت بها شاحنة نقل.

ولم يتسبب الحادث بأضرار بالغة للحافلة، بل بخدوش طفيفة فقط، لكن ذلك لم يمنع المسؤولين عن سحبها من الخدمة، قبل استئناف البرنامج، الذي سيستمر 12 شهرًا.