بالصور.. شابة روسية تصارع نمرًا وتنجو بأعجوبة

أصيبت حارسة تعمل بحديقة حيوان في روسيا، بجراح خطيرة، بعدما هاجمها نمر سيبيري في مشهد أثار الرعب في صفوف زوار الحديقة الذين عملوا كل ما في وسعهم لإنقاذها من الموت.

وكانت الحارسة نسيت باب القفص مفتوحاً عقب إحضارها الطعام للنمر، فهاجمها وقام بسحبها على الأرض محاولاً افتراسها، لكن الزوار الذين شاهدوا صراع الفتاة مع الحيوان المتوحش، قذفوه بالحجارة والمقاعد والطاولات التي أحضروها من أحد المقاهي القريبة من أجل إلهائه، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اليوم الأحد.

وأثناء إلهاء النمر، استطاعت الفتاة الهرب بجراحها الخطيرة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة المحلية: “تم نقل المصابة إلى المستشفى وقد لحق بها جروح متعددة في الجسم والأطراف”.

ولسوء حظ الحارسة لم يكن هناك أي موظف في الحديقة لإنقاذها لكن شجاعة الزوار حالت دون موتها، حيث جاء عدد من الحراس متأخرين وأطلقوا عياراً مخدراً على النمر المسن البالغ من العمر 16 عاماً، من أجل السيطرة عليه.

والنمر وفق ما أفاد المسؤولون عنه، يعتبر من أكبر الحيوانات من سلالة القطط المسماة “تايفون”، وكان يفترض أن يكون في الجزء الآخر من القفص لحظة جلب الطعام له، إلا أن خللاً ما جعله يهاجم الحارسة.