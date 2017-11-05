أردني يتراجع عن الانتحار بعد حصوله على شاشة تلفاز (صور)

تراجع شاب أردني عن الانتحار، اليوم الأحد، بعد أن تم تلبية طلبه الغريب جدًا، من قِبل أحد المواطنين.

ولم تستطع أجهزة الأمن الأردنية وذوو الشاب، من إقناعه بالعدول عن الانتحار، بإلقاء نفسه من فوق برج اتصالات، إلا بعد أن لُبي طلبه، بالحصول على شاشة تلفاز.

وذكرت صحيفة “الغد” الأردنية، أن “الشاب العشريني، صعد إلى أعلى برج للاتصالات في منطقة الغور الشمالي، مهدداً بإلقاء نفسه إذا لم يتم تأمين وظيفة له وشاشة تلفاز، لكنه وافق على النزول بعد مسارعة أحد المواطنين إلى شراء الشاشة له، فيما وعدته الجهات المختصة بتأمين وظيفة له”.

وبحسب ما ذكرته السلطات الأمنية الأردنية، الشهر الماضي، بلغ عدد الأشخاص الذين انتحروا في المملكة منذ العام 2012، 631 شخصًا، بينهم 192 أنثى، في حين حاول الانتحار 2561 شخصًا، بينهم 1608 إناث، خلال الفترة نفسها.