فيديو “إباحي” في استراحة غداء بمدرسة للبنات يثير الصدمة والجدل (صورة)

أثار تشغيل مقطع فيديو “إباحي”، في استراحة الغداء بإحدى مدارس البنات الثانوية بولاية جورجيا الأمريكية، صدمة الطالبات وغضب الآباء.

وبينما كانت الطالبات يتناولن طعام الغداء أمس الأربعاء في الاستراحة، تُركن في حالة صدمة عندما بدأ الفيديو يُبث من شاشة تلفزيون الاستراحة.

وقالت دافني رينز والدة إحدى الطالبات إن ابنتها وصفت لها كل ما شاهدته عبر الفيديو.

وذكرت ابنة رينز لمحطة WSB-TV التلفزيونية الأمريكية أن الفيديو عُرض لمدة دقيقة تقريباً، قبل تدخل مديرة المدرسة لإيقافه.

وفتحت إدارة المدرسة تحقيقاً لا يزال مستمراً، حيث قال مسؤولون في المدرسة إن إحدى الطالبات مسؤولة عن تشغيل الفيديو، مُرجحين أنها تمكنت من الوصول إلى معدات البث أثناء استراحة الغداء، ورغم ذلك لم يتم التوصل لمشغل الفيديو.