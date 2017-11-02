بالصور.. مصرع وإصابة أكثر من 15 كويتيًا في حادث مروري بالعراق

لقي 5 كويتيين مصرعهم وأُصيب أكثر من 10 آخرين بجروح، اليوم الخميس، في حادث مرور مروّع وقع خلال زيارة مجموعة من الكويتيين إلى العراق.

ووقع الحادث عندما انقلبت حافلة كان يستقلها زوار كويتيون متوجهون إلى كربلاء لإحياء ذكرى “أربعين الإمام الحسين”، جنوب مدينة الناصرية العراقية.

وذكر سفير دولة الكويت لدى العراق سالم الزمانان، أنه “تم نقل المصابين في الحادث الذي وقع على الطريق الدولي الرابط بين محافظة البصرة وذي قار بالقرب من مدينة الناصرية إلى مستشفى القضاء لتلقي العلاج اللازم كما نقل إليه جثامين المتوفين”.

وأضاف الزمانان لوكالة الأنباء الكويتية “كونا” أنه “تم إيفاد القنصل رضا دشتي ومساعده كاظم القلاف إلى الناصرية لمتابعة أحوال المصابين والناجين وتقديم كل أنواع المساعدة اللازمة لهم”.

وأعلن وزير الصحة الكويتي، جمال الحربي، عن استعداد مستشفيات الجهراء والصباح في الكويت، بالإضافة إلى إدارة الطوارئ الطبية للتعامل مع حادث انقلاب باص الزوار الكويتيين المتجه إلى كربلاء.

ويتوافد آلاف الزوار الكويتيين في مثل هذه الأيام من كل عام إلى كربلاء لإحياء ذكرى “استشهاد الإمام الحسين بن علي”.

ويبلغ عدد الشيعة في الكويت نحو ثلث عدد السكان الأصليين، ويشكلون مع السنة نموذجاً للتعايش هو الأفضل في المنطقة المضطربة التي تئن تحت صراعات مذهبية.