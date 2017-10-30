معلم سعودي يهشم أنف طالب بلكمة قوية

وجه تعليم نجران في المملكة العربية السعودية بتشكيل لجنة للتحقيق في واقعة تعرض طالب بمدرسة “الإمام الذهبي” الثانوية بمحافظة شرورة بنجران إلى لكمة قوية من قبل معلمه تلقاها في وجهه وأدت إلى كسر أنفه.

وتقدم والد الطالب محمد الهمامي بشكوى لوزارة التعليم، بعدما سببت اللكمة التي تلقاها ابنه، ويدعى نمران وهو في الصف الأول ثانوي، من قبل أحد المعلمين بكسر ونزيف في الأنف، وذلك يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح الأب أنه استدعي إلى المدرسة حيث نقل ابنه إلى المستشفى وأجريت له جراحة لتعديل أنفه جزئيًا، ثم نقل للرياض لاستكمال علاجه.

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وقال إنه تقدم ببلاغ للشرطة، لأن ابنه لم يرتكب ذنبًا يستحق أن توجه له مثل هذه اللكمة، بحسب صحيفة “الوطن”.

فيما كشف تعليم نجران أن اللجنة ستباشر عملها وستعلن النتائج في حينه، لافتة إلى أن مشادة وقعت بين الطالب والمعلم، دفعت الأخير إلى الاعتداء على الطالب وإصابته في أنفه.

واستنكر سعوديون ارتفاع معدلات العنف والحوادث في المدارس، مرجعين ذلك إلى غياب القوانين الصارمة والانضباط، وانتشار الفوضى في التعليم.

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وسبق أن فتح تعليم جدة، قبل عدة أيام، تحقيقًا في واقعة إهانة معلم لطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة بوضعه في حاوية نفايات.

كما أدى اعتداء 3 طلبة على معلم في العاصمة الرياض، مطلع شهر أكتوبر، إلى إصابة المعلم بطعنة نافذة، نقل على إثرها للمستشفى.