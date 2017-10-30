فتاة تستنجد بشرطة دبي لإنقاذها من والديها

استنجدت فتاة في إمارة دبي بالشرطة، عبر موقع “انستغرام” الرسمي الخاص بهم، مناشدة إنقاذها من والديها.

ووجهت الفتاة، البالغة “16 عامًا”، رسالة إلى الشرطة، قالت فيها: “إن والديها قد أغلقا باب غرفتها عليها منذ يومين، ومنعاها من الذهاب إلى المدرسة، مقدمة اسمها وعنوانها للحصول على المساعدة”.

وفور تلقي البلاغ، باشرت إدارة حماية الطفل والإدارة في شرطة دبي التحري في البلاغ المقدم، حيث تم التوصل للأم ،التي تبين أنها تحمل جنسية خليجية.

وأقر كل من الأب والأم، بعد استدعائهما من قبل الشرطة، بما فعلاه، حيث قالت الأم إنها عاقبت ابنتها بحجزها في الغرفة وأخذ هاتفها، بسبب تغيبها عن مدرستها دون علمهما ،وخروجها مع صديقاتها، وأنها اعتادت مثل هذه التصرفات.

وقال الأب إنه لا يرى ضررًا في تصرفهما، وأن ابنتهما لم تتعرض لأي نوع من أنواع العنف، وفق صحيفة “البيان”.

فيما أبدت الفتاة رغبتها في العيش مع خالتها أسوة بأختها الكبرى، التي تركت البيت بعدما أتمت 21 عامًا، وذهبت للإقامة مع خالتها بسبب عصبية الأم الزائدة، وعدم قدرتها على التعامل مع الفتاتين.

وتمكنت شرطة دبي من حل المشكلة بطريقة ودية، حيث تم نصح الفتاة بالانصياع لنصائح والديها، فيما تم توقيع الأبوين على تعهد بعدم تكرار الأمر.