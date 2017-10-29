الكويت تُوقف رجال أمن “تحرّشوا” بوافد أجنبي (فيديو)

أوقفت الأجهزة الأمنية الكويتية، اليوم الأحد، أفراد دورية أمنية بعد أن ظهروا في مقطع فيديو وهم يتحرشون بوافد أجنبي بمكان عام في الكويت.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو، على نطاق واسع، وسط مطالبات بإلقاء القبض على أفرد الأمن.

ووثّق مقطع الفيديو قيام رجال أمن تابعين لقطاع الأمن العام أثناء دورية اعتيادية، بالتحرش لفظيًا بالوافد الأجنبي الذي كان يسير في أحد الشوارع برفقة كلبيه، خلال سيرهم ببطء بجانبه وسؤاله بطريقة ساخرة عن جنسيته.

وأصدرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، بيانًا، قالت فيه إنها “ستتخذ الإجراءات الانضباطية الرادعة بحق رجال الأمن”، مضيفة أنه “لا أحد فوق القانون، وأن رجل الأمن لا بد أن يلتزم بالضبط والربط، وأن يكون مثالاً يحتذى به في السلوك”.

وتتكرر مخالفات رجال الأمن بالرغم من العقوبات التي تفرضها وزارة الداخلية على منتسبي الجهاز الأمني، بهدف الحفاظ على هيبة رجال الأمن في المجتمع.

وفي ذات السياق، احتجزت وزارة الداخلية الكويتية قبل أسابيع، أحد ضباطها بعد ظهوره في مقطع فيديو ساخر، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.