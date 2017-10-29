بريطاني يصاب بصدمة بعد عثوره على بطاقة ذاكرة.. فماذا وجد فيها؟

أصيب بريطاني بصدمة بعد أن عثر في الطريق على بطاقة ذاكرة تحتوي على كامل تفاصيل الإجراءات الأمنية المتبعة بمطار هيثرو في لندن، والممرات التي تسلكها الملكة إليزابيث الثانية والمسؤولين الآخرين خلال توجههم للمطار.

وكان الرجل في طريقه إلى المكتبة للبحث عن وظيفة، عندما عثر على البطاقة في “منتزه الملكة” غرب لندن وشاهد محتوياتها بإدخالها في كمبيوتر المكتبة.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن البطاقة ليست مشفرة وتحتوي على معلومات مفصلة بمواقع الكاميرات السرية في مطار هيثرو والطرق التي تسلكها الملكة داخل المطار وتفاصيل الإجراءات الأمنية المتبعة فيه من أجل حماية الوزراء والمسؤولين الآخرين وأنظمة تحت الأرض لمراقبة مدارج الطائرات، إضافة إلى هويات عناصر الشرطة المدنية المكلفة بحماية المطار ومعلومات أخرى.

وقالت الصحيفة: “أصيب الرجل بصدمة عندما شاهد ما في البطاقة التي تحتوي على 76 ملفًا تشمل فيديوهات وخرائط ووثائق تتعلق بأكبر مطار في بريطانيا”.

وأشارت إلى أن مسؤولي المطار فتحوا تحقيقًا في الحادثة، نظرًا لأنه “في حال وصول البطاقة إلى الأيدي الخاطئة فإنها ستشكل خطرًا كبيرًا على الأمن”.