بسبب “نقار الخشب”… سكان مدينة أمريكية يعيشون حالة قلق ورعب

عاش سكان مدينة سنلفيل الأمريكية حالة من القلق والرعب، بعد تعرضهم لظاهرة غريبة، تتمثل بتهشيم وتحطيم المرايا الأمامية لمركبات عشرات السكان في المدينة.

حتى أن شرطة مدينة سنلفيل الواقعة في مقاطعة غوينيت شمال ولاية جورجيا الأمريكية اشتبهت أن يكون المتسبب متسللًا مُبتدئًا، أو مجموعة مراهقين يحملون بندقية هواء، وراء تلك الظاهرة الغريبة، حتى تبين لهم أن الفاعل طائر “نقار الخشب”.

وتلقت شرطة المدينة، وفقًا لمحطة (WSB-TV)، عشرات الشكاوى من سكان المدينة، التي أفادت بتعرض مركباتهم للتخريب طوال ساعات اليوم.

واتخذت شرطة المدينة الإجراءات الوقائية المطلوبة، حيثُ أرسلت دوريات عبر الأحياء المتضررة لطرد المشتبه به، كما طوّقت عدة مركبات لضبط المُخرّب.

وأوضحت المحطة الأمريكية أن أحد السكّان المُتضررين، جون هانكوك، اكتشف، اليوم الجمعة، أن طائر نقار خشب “غاضبًا”، وراء الهجوم على مركباتهم، ولأن هذا النوع من الطيور من المحميات فلا يمكن للسكان نصب الفخاخ له أو إطلاق النار عليه، مما دفعهم لتغطية المرايا الجانبية على المركبات بأكياس بلاستيكية، لتمنع تحطيمها عند مهاجمتها من قبل الطائر “المتذمر”.