أمريكيتان تاهتا 5 أشهر في المحيط الهادئ‎.. كيف نجتا من الموت؟ (صور)

أنقذت البحرية الأمريكية مواطنتين أمريكيتين، بعد أن تاهتا لخمسة أشهر في المحيط الهادئ.

وأعلنت البحرية في بيان لها، اليوم الجمعة، تمكنها من إنقاذ كل من “جينفر أبل”، و”تاشا فويابا” مع كلبيهما، في المحيط الهادئ على بعد قرابة ألف و500 كيلومتر جنوب شرق اليابان.

وكانت السيدتان قد أبحرتا قبل خمسة أشهر من هاواي نحو تاهيتي، إلا أن محرك سفينتهما تعطل جراء الظروف الجوية السيئة، ورغبتا في إكمال رحلتهما عبر أشرعة السفينة، إلا أنهما تاهتا وسط المحيط.

وتم تحديد مكان السفينة، بعد رصد صياد تايواني نداءات استغاثة أرسلتاها، وإبلاغه السلطات الأمريكية في جزيرة غوام بذلك.

وتمكنت الأمريكيتان من البقاء على قيد الحياة بفضل جهاز تنقية مياه كان بحوزتهما إضافة إلى كميات كبيرة من الأغذية مثل دقيق الشوفان والمعكرونة.