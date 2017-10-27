نقل سايمون كويل رئيس تحكيم “إكس فكتور”للمستشفى في حالة حرجة

أفادت تقارير إخبارية بأن رئيس لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب “إكس فكتور”، سايمون كويل، قد نُقل في حالة حرجة للمستشفى، صباح اليوم الجمعة، حيث شوهدت سيارة الإسعاف وهي تقله من منزله.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، أفاد شهود عيان بأن النجم شوهد على نقالة الإسعاف، بينما يرتدي دعامة رقبة بين الساعة السابعة والنصف والثامنة والنصف في أعقاب حادثة بمنزله.

ومن المرجح أن كويل أصيب إثر انزلاقه من الدرج، وبحسب التقارير يخضع النجم حاليًا لاختبارات طبية، لكن حالته مستقرة.

ووفقًا لمصدر مقرب من النجم، كان كويل ينزل من السلم لإحضار كوب من الحليب الساخن من المطبخ، لعله يساعده على النوم، إلا أنه تعثر وسقط على وجهه.