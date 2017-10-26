عسكري كويتي يصيب شقيقه برصاصة في موضع حساس

تسبب عسكري كويتي بإصابة شقيقه بالخطأ من سلاحه العسكري أثناء مشاجرة اندلعت بينه وبين شخص آخر في الجهراء.

ودخل العسكري الكويتي في شجار مع آخر في الجهراء، ما دفع شقيقه للخروج إثر علو الصراخ، حيث تدخل لمساندة أخيه ضد خصمه، وعندما احتدم الموقف أخرج العسكري السلاح الخاص به وأطلق النار منه، فأصابت شقيقه بالخطأ في موضع حساس من جسده، ليهرب الخصم، فيما قام العسكري بإسعاف شقيقه إلى المستشفى، وفق صحيفة “الراي”.

وكشف مصدر أمني، أن الشقيق المصاب في العناية المركزة، في حين استُدعي العسكري للتحقيق معه بشأن الواقعة، حيث قال إنه عندما تشاجر مع خصمه وسانده شقيقه أشهر سلاحه لإطلاق النار في الهواء بهدف إخافة الخصم، لكن التدافع تسبب بانحراف السلاح وتوجّه الطلقة صوب شقيقه.

وباشرت الجهات المعنية التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة، كما تم تسجيل قضية إطلاق نار وإصابة بالخطأ.