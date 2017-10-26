في سبيل الفوز بقلب فتاة.. شجار بين خليجيين ينتهي بالمحكمة

أدت منافسة على الفوز بقلب فتاة تبلغ من العمر 19 عاما، إلى اشتباك بين بحريني 23 عاما، وخليجي آخر 22 عاما، انتهت بإصابة الأول بعاهة مستديمة والثاني بإصابات متعددة، فيما قام الخليجي بتصوير فيديو الاعتداء عليه من قبل الحبيب الأول وإرساله للفتاة.

وقالت الفتاة في تفاصيل الواقعة، إنها كانت على علاقة بالشاب البحريني لفترة طويلة ووعدها بالزواج لكنه لم يف بوعده، فتعرفت على الشاب الخليجي الذي يدرس في إحدى جامعات البحرين، ووعدها بالزواج أيضا، وحين علم الحبيب الأول بأنها على علاقة بالخليجي، اتصل بها يلومها ويحاول إعادة العلاقة، إلا أنها أخبرته أن حبيبها الجديد متواجد بالقرب من منزلها ويمكنه الحضور لمشاهدته.

وإثر هذا التقى الشابان، اللذان نشبت بينهما مشاجرة، قام فيها الطالب الخليجي بمطاردة البحريني بسيارته والاصطدام به ثم أجبره على التوقف بعد أن اعترض طريق سيارته، ونزل وفي يده هراوة معدنية وسيف صغير و”رنج بوكس” وضرب الشاب البحريني ثم قام بتصوير فيديو له وهو نائم على الأرض في الشارع ويصرخ من الألم وأرسله للفتاة.

وأدى الشجار إلى إصابة المتهم البحريني بعاهة مستديمة في قدرته على الرؤية، فأسندت النيابة العامة للمتهم الخليجي اعتداءه على جسم المتهم الثاني، الذي أفضى لعاهة مستديمة لم يقصد إحداثها، وإتلاف سيارة وحمل سلاح دون ترخيص.

فيما أسندت للمتهم البحريني اعتداءه على سلامة جسم المتهم الأول، الذي أحدث به إصابات لم تفض لعاهة أو عجز.

وقررت المحكمة الجنائية في البحرين تأجيل القضية إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وفق موقع “الأيام”.