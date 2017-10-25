بالفيديو.. قفزة تودي بحياة نائب روسي أراد الاستعراض أمام ابنه

أودت قفزة بهلوانية حاول فيها النائب والسياسي الروسي سيرغي بوبوفيتش، الاستعراض أمام ابنه بحياته.

وأقدم النائب خلال ارتياده نادي ترامبولين للقفز مع ابنه، على القفز في محاولة إظهار مهاراته له، لكن القفزة قتلته على الفور.

ووثقت كاميرات المراقبة صالة القفز التي وقعت فيها حادثة النائب، وشوهدت في مقطع الفيديو اللحظة التي قفز فيها الأب، حيث لم يحرك ساكنًا بعد سقوطه، ما دفع ابنه إلى القفز وراءه في محاولة مساعدته معتقدًا أنه يمازحه، وفق وكالة “سبوتنيك”.

وأعلنت مصادر روسية محلية أن المسعفين أعلنوا وفاة النائب، البالغ 54 عامًا، فور وصولهم، فيما لم يلاحظ الموظفون الحادث الغريب.

يذكر أن بوبوفيتش نائب للمجلس الإقليمي في توروخانسكي منذ عام 2015، وكان مسؤولًا عن السياسة الاقتصادية للمنطقة.