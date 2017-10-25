ّكويتية تدخل مركز شرطة لتسجل قضية تحرش فتحتجز على ذمة قضية تعد

تحولت كويتية من مجني عليها إلى جانية بعد دخولها مركز الشرطة في قضية تحرش.

ودخلت الشابة لتقديم شكوى تحرش، إلا أنه تم احتجازها في نظارة المخفر على ذمة قضية تعد على موظف عام، بأمر من المحقق.

وفي التفاصيل، فإن شابة دخلت مركز الشرطة ؛لتقديم شكوى تحرش ضد 3 مواطنين ادعت أنهم قاموا بالتحرش بها أثناء القيادة مقابل نادٍ صحي، وعند إحالتها وتواجدها في المخفر قامت برفع صوتها على وكيل عريف ،فقال لها: “أنت أمام المخفر ،ولا تقومي برفع صوتك”، فما كان منها إلا أن قذفته بألفاظ نابية “كل.. أمك” وقامت بالتعدي عليه.

وبحسب صحيفة “الأنباء”، أحيلت المواطنة على إثر ذلك إلى المخفر بتهمة تعدٍ على موظفٍ عامٍ.