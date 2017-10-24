مقتل مغامر فرنسي كان يحاول التنقل على سطح ميترو متحرك

لقي شاب فرنسي مصرعه في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء ، وهو يحاول التنقل واقفا فوق سطح ميترو متحرك على الخط 6 بمحطة الميترو بباريس.

حيث اصطدم المغامر بحاجز زجاجي على مستوى الوجه بموقف “بير حكيم”، وفارق الحياة على الفور، كما تمزقت جثته إلى أشلاء بعد سقوطه تحت عجلات المركبة التي تسير بسرعة ،متوجهة إلى موقف “باسي” في الجهة الثانية من نهر “السين”.

وتم نقل أحد المسافرين إلى المستشفى بعد إصابته بأزمة عصبية من هول الصدمة، لأنه شاهد الواقعة بكل تفاصيلها البشعة.

وبينت الصور التي سجلتها كاميرات المراقبة أن الضحية البالغ من العمر 21 عاما، كان رفقة شابين آخرين عند وصوله إلى المحطة، لكن لم يتم العثور عليهما، ويبدو أنهما رافقاه لمشاهدة إنجازه، و لاذا بالفرار بعد وقوع الفاجعة.

وعلقت الهيئة المستقلة للنقل في باريس التنقل على الخط 6 على الفور، كما تقدمت بالتعازي إلى عائلة الضحية.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، وتبين من الشهادات الأولية، أن الضحية كان يحاول فعلا القيام بمغامرة على سطح الميترو، وهو نوع من المغامرات التي أصبح الكثير من الشباب يحاولون القيام بها في السنوات الأخيرة، رغم أنها خطيرة وغير قانونية.

وسبق لشاب بريطاني أن لقي حتفه ليلة 31 ديسمبر الماضي، في نفس المحطة وعلى نفس الخط، كان يدعى “ناي فرانكي نيومان” وسنه لم يتجاوز الـ 17 ربيعا، وقبل مقتله بساعات قليلة، نشر على انستغرام فيديو يصور قفزاته البهلوانية.