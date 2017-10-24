محاكمة رجل دهس عشيقين خلال تبادلهما القبلات على الطريق

بدأت، اليوم الثلاثاء، محاكمة رجل دهس عن عمد عشيقين كانا يتبادلان القبلات خلال وقوفهما على الجزء المخصص لعبور المشاة في مدينة فرانكفورت الألمانية، ما أسفر عن مقتل المرأة وإصابة صديقها بجروح.

ووجه الادعاء العام للرجل (27 عامًا) تهمة ضرب أفضى إلى موت، والتسبب في إصابات جسدية، بالإضافة إلى الاعتداء على أفراد بنحو خطير على الطريق.

وبحسب الدعوى، كان الرجل مخمورًا للغاية وقت ارتكاب الحادث، في أيلول/سبتمبر عام 2015.

وفي الجلسة الأولى من المحاكمة، قال المتهم إنه ارتكب “أكبر خطأ” في حياته.

ووقعت مشادة كلامية بين دفاع المتهم والادعاء العام وممثلي المشاركين في الدعوى، حيث شكك الدفاع في أن موكله لاحظ أنه سحل المرأة (41 عامًا) التي دهسها بسيارته لمسافة أكثر من 400 متر.

ويرى الادعاء العام، أن المتهم استشاط غضبًا من العشيقين لوقوفهما في منتصف الطريق.

وبحسب الدعوى، توقف المتهم في أول الأمر على مسافة نحو 3 أمتار من العشيقين انتظارًا لتحركهما، وعندما ظلا متوقفيْن قام بدهسهما.

وحددت المحكمة 6 جلسات للقضية حتى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.