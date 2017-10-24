بالفيديو.. نجاة عائلة أسترالية من عصابة في الدولة الأكثر إجرامًا بالعالم

نجت عائلة أُسترالية، مُكوّنة من زوجين وطفليهما بأعجوبة، من اعتداء من قبل عصابة مُسلّحة، أثناء تواجدها في مركبتهم، التي كانت تسير في منطقة سوجيري في مقاطعة كايروكو هيري وسط بابوا غينيا الجديدة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الزوج، الذي يعمل مع زوجته في بابوا غينيا الجديدة، كان يقود المركبة في طريق سوجيري، حين توقفت مركبة رمادية أمام مركبته على بعد مسافة قصيرة، وترجل منها 5 مسلحين، ومنعوه من اجتياز الطريق؛ ما دفعه للرجوع إلى الخلف والفرار منهم.

والتقطت العائلة فيديو للحادث الذي تعرضوا له، ونشروه أول من أمس الأحد على موقع “فيسبوك”، مُحذّرين السياح من زيارة المنطقة.

وقالت الزوجة وأم الأطفال، روكسي ستيلجيتش، إنها وزوجها لاحظا سيارة رمادية تتعقب مركبتهما، وعندما توقفت فجأة ومنعتهم من اجتياز الطريق، قررا الفرار بالقيادة للخلف، مُبينة أنهما أبلغا الشرطة بالحادث.

وعقب الحادث، حذرت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية رعاياها من السفر إلى بابوا غينيا الجديدة، مُوضحةً في بيان “هناك مستوى عال من الجريمة في مدن بابوا غينيا الجديدة، حيث تتمركز في العاصمة بورت مورسبي، ومدينة لاي الساحلية، ومدينة هاغن الواقعة على المرتفعات الغربية، وأجزاء أخرى من مقاطعات المرتفعات”.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن معدل الجريمة في بابوا غينيا الجديدة من بين أعلى المعدلات في العالم، حيث تنتشر جرائم خطيرة كالسطو المسلح، وسرقة المركبات، وغالباً ما تتم في المجمعات السكنية للسّكان الغربيين.