سيدتان تخطتفان رجلًا وتتركانه عاريًا في غابة

تمثل سيدتان أمام محكمة في مدينة فرانكفورت على نهر “الأودر” شرقي ألمانيا، اليوم الاثنين، بتهمة اختطاف رجل، وتركه عاريًا في إحدى الغابات بولاية “براندنبورج” للانتقام منه.

وتواجه المرأتان، وهما زوجة وأخرى صديقة للرجل ذاته، تهمة احتجاز شخص، وإصابته بإصابات بالغة.

وبحسب صحيفة الدعوى، فإن المتهمتين كانتا تريدان تلقين الرجل درسا بعدما شعرتا بإهانة منه.

ووفقًا لصحيفة الدعوى، ترصدت المرأتان للرجل على أحد الطرق ببرلين في آذار/مارس العام 2015، وقامتا بإدخاله شاحنة وتقييده بداخلها.

وبعد ذلك هددت المتهمتان الرجل بإطلاق النار عليه في الغابة، وأجبرتاه على خلع ملابسه، والعد حتى 100، قبل أن تتركاه بمفرده في الغابة.

وظل الرجل هائمًا على وجهه في الغابة وهو عار، ومصاب حتى تمكن من الخروج إلى أحد الطرق السريعة، حيث توقفت سيارة عرضت عليه المساعدة.