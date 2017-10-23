“الحوت الأزرق” تتسبب بانتحار فتاتين إيرانيتين (صور)

أقدمت فتاتان إيرانيتان، اليوم الاثنين، على الانتحار في محافظة “أصفهان”، وسط إيران، نتيجة تأثرهما بلعبة إلكترونية تعرف باسم “تحدي الحوت الأزرق“.

وأعرب وزير الاتصالات الإيراني، محمود جواد آذري جهرمي، عن أسفه لانتحار هاتين الفتاتين بسن المراهقة ؛بسبب التأثر بلعبة “الحوت الأزرق”، مشيرًا إلى أن “بعض السلوكيات الشيطانية في الفضاء الإلكتروني كانت أحد العوامل التي تدفع الإيرانيين إلى الانتحار”.

وقال جهرمي في تصريحات للصحافيين: “يجب أن نعترف بأن هناك آفات خطيرة في الفضاء الإلكتروني، إلى جانب العديد من الفوائد”، داعيًا أولياء الأمور إلى “مراقبة أبنائهم ،وعدم تشجيعهم على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف: “نحن مسؤولون عن أطفالنا في الفضاء الحقيقي والافتراضي، وتجب العناية بهم خصيصًا في جدول الأعمال، وبصفتي أبًا، لم أشجع أبنائي على الانضمام إلى الشبكات الاجتماعية، ولم ينضموا بعد إلى هذا الفضاء”.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن “الفتاتين تركتا رسالة صوتية لعائلتهما قبل أن تقدما على الانتحار من أحد الجسور العالية لمحافظة أصفهان“.

وأعلنت السلطات الإيرانية، في الـ10 من أيلول/ سبتمبر الماضي، أنها مصممة على منع انتشار لعبة تحمل اسم “الحوت الأزرق” على شبكة الإنترنت، وهي لعبة تسببت في وفيات لمراهقين في جميع أنحاء العالم.

وشهدت إيران الشهر الماضي، أول حالة انتحار لشابين نتيجة لعبة “الحوت الأزرق”.

واخترع اللعبة الروسي فيليب باديكين، وتعتمد على غسل دماغ المراهقين من ضعاف الشخصية، كما تقول تقارير أجنبية.