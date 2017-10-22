رذاذ الفلفل سلاح السجانين الجديد في بريطانيا

تسبب تصاعد العنف في السجون ،ووصوله إلى مستويات كبيرة في بريطانيا، إلى دفع السلطات الأمنية لتسليح السجانين برذاذ الفلفل، والأصفاد ،وكاميرات الجسم ؛لمكافحة ظاهرة العنف والشغب.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، سيتم تسليح السجانين برذاذ الفلفل ،والأصفاد الشرطية ؛لمكافحة تفاقم العنف والشغب خلف القضبان.

كما سيتم تزويد السجانين بكاميرات تثبت على أجسامهم، وذلك لمساعدتهم في جمع الأدلة عندما يخرج المساجين عن نطاق السيطرة.

جاءت تلك الحملة في أعقاب مطالبة بعض الضباط بأغلال وسترات ،مثل تلك التي يرتديها السجانون في غوانتانامو ، بسبب تفاقم مستوى العنف في السجون بشكل مثير للاستياء.

يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الجاري تعرض السجانون في سجن لونغ لارين، المفروضة عليه حراسة مشددة بمقاطعة وسترشير البريطانية، لهجوم من قبل المساجين المسلحين بكرات البلياردو والعصا.

وفي إطار الخطة التي تم الإعلان عنها ،الأحد، سيتم تجريب رذاذ الفلفل في أربعة سجون بالمملكة المتحدة، وهي المرة الأولى التي سيكون ضابط السجن العادي لديه سلطة استخدام مثل تلك الأدوات عند مواجهة مساجين مسلحين.