انفجار شاحنة من قوارير الغاز يثير الذعر بين سكان مدينة مغربية

فوجئ سكان مدينة “تنغير” في جنوب المغرب، اليوم الخميس، بسماع انفجارات مدوية، اعتقدوا في البداية أنها تبادل طلقات نارية، قبل أن يكتشفوا أن الأمر يتعلق بانفجار شاحنة مقطورة محملة بقوارير الغاز.

ووقع الحادث بحي “افنور” الشعبي عند مدخل المدينة، وفرّ السكان من منازلهم بعد سماع الدوي ثم ابتعدوا من الشاحنة لمسافة بعيدة، وظلوا يراقبون وهم في حالة ذعر ويتساءلون عن أسباب الحادث.

ولم تستغرق الشاحنة وحمولتها أكثر من نصف ساعة لتتفحم تماما، وترجح مصادر محلية أن الشرارة انطلقت من محرك الشاحنة، لتصل إلى القوارير التي انفجرت بشكل متتابع، مخلفة خسائر مادية مهمة.

ولاذ السائق بالفرار بمجرد اندلاع النار، بينما حاول مساعده إطفاءها، فأصيب بحروق على مستوى الوجه واليدين، واستسلم بدوره ليقف على مسافة بعيدة ويراقب ما ستؤول إليه الأمور.

وحضرت القوات المساعدة ورجال الإطفاء وقاموا بتأمين المكان.

وتم فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ملابسات الواقعة.