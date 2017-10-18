طيار ألماني يقوم بمناورة خطرة بطائرة تحمل 200 راكب (فيديو وصور)

تقوم سلطات الطيران المدني الألماني بالتحقيق مع طيار يعمل لشركة “إير برلين“، لقيامه بمناورة خطرة فوق مطار “دوسلدورف” الألماني بطائرة “إيرباص 330 A” على متنها 200 راكب.

وكانت سلطة المطار قد سمحت للطيار، القادم من فلوريدا بالولايات المتحدة، بالتحليق فوق المطار قبل الهبوط للاحتفال بقرار الشركة إنهاء الرحلات الطويلة، إلا أنه قام بالتحليق على مستوى منخفض جدا لدرجة أن الطائرة كادت أن تلامس مبنى المطار، ما أثار هلع المسافرين في الداخل، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وظهرت الطائرة وهي تحاول الهبوط على أرض المطار قبل أن تسرع مجددا وتحلق على جانبها فوق مبنى المطار.

وأظهر مقطع فيديو، تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، الطائرة وهي تنحرف يساراً بسرعة فوق المبنى، وسط صراخ بعض الناس.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن موظف في مطار “دوسلدورف” قوله إنه اعتقد في بادئ الأمر بأن الطائرة سترتطم بالمبنى وتتحطم.

وقال المواطن، رينايت كوربماشر، الذي يسكن قرب المطار: “أثارت الطائرة رعب الناس لأن هؤلاء الذين يعيشون في هذه المنطقة من سنين باتوا يعرفون طريق الهبوط وتوقيته… ولذلك اعتقدنا بأن هناك حالة طوارئ بعد أن رأينا تلك الطائرة تحلق بهذه الطريقة”.