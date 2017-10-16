مصرع أم وأبنائها الأربعة في حريق منزل بالكويت (فيديو وصور)

لقيت أم وأبناؤها الأربعة، اليوم الإثنين، مصرعهم، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين باختناق، إثر نشوب حريق كبير داخل شقة سكنية في منطقة السالمية بمحافظة حولي في الكويت.

وقالت تقارير محلية إن الحريق اندلع في بناء مكون من خمسة أدوار، وأن حصيلته النهائية مصرع خمسة أشخاص من أسرة آسيوية من الجنسية البنغالية، هم أم (35 عاما)، وابنتاها (14 عاما)، و(10 أعوام)، وابناها (12 عاما)، و(4 أعوام).

وأصيب بعض رجال الإطفاء وشخص من سكان البناء باختناقات نتيجة الحريق الذي شاركت في إخماده وإسعاف مصابيه نحو عشرين سيارة إطفاء وإسعاف بسبب مخاوف من امتداده لكامل البناء.

ونشرت الإدارة العامة للإطفاء في الكويت مقطع فيديو عبر حسابها على “إنستغرام” يظهر رجالها وهم يخمدون الحريق بينما يقوم آخرون بإخلاء أطفال صغار السن من البناء.

ولم يتضح بعد سبب الحريق بالرغم من تداول نشطاء كويتيين ووسائل إعلام محلية ترجيحات بأن شرارة الحريق انطلقت من إسفنج كان في بيت الدرج بين الدور الـ 5 والـ 4 للبناء.