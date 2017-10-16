لهذا السبب.. مصريان يلقنان خليجيًا “علقة ساخنة” في طائرة

شهدت طائرة شركة “النيل” القادمة من تبوك بالمملكة العربية السعودية إلى القاهرة، اليوم الاثنين، مشاجرة ساخنة بين راكبين مصرييّن وآخر خليجي حيث اعتديا عليه بالضرب.

وجاءت المشاجرة بعد تحرش الراكب الخليجي براكبة مصرية “فوق السحاب”، ما أسفر عن تحرير محضر له لدى هبوط الطائرة.

وأكدت مصادر ملاحية في مطار القاهرة، أن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد رحلة “طيران النيل”، رقم 108 والقادمة من تبوك، بضرورة تواجد رجال الشرطة في المهبط، والمخصص لتوقف الطائرة بعد هبوطها.

وقال المصدر لـ”إرم نيوز”، إنه فور توقف الطائرة تبين قيام الخليجي (البالغ من العمر 30 عاما)، بالتحرش براكبة مصرية (عمرها 26 عاما)، ما دفع الراكبين المصريين، وهما شقيقان، إلى ضرب الشاب الخليجي.

وحرر رجال الأمن محضرًَا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب الخليجي.