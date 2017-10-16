بعد فيضانات قتلت 72 شخصًا.. فيتنام تستعد لمواجهة إعصار “خانون”

أعلنت وكالة الحماية من الكوارث في فيتنام استكمال الاستعدادات لاحتواء الأضرار المحتملة جراء الإعصار “خانون” الذي من المتوقع أن يصل اليوم الاثنين لسواحل البلاد، بعد الفيضانات المدمرة التي شهدتها المناطق الشمالية والوسطى الأسبوع الماضي وأودت بحياة 72 شخصًا.

ووصف تلفزيون فيتنام الرسمي، الفيضانات التي وقعت الأسبوع الماضي، بأنها الأسوأ منذ سنوات بعد أن غمرت المياه آلاف المنازل.

كما انهارت عشرات المنزل ومازالت بضع بلدات معزولة بسبب مياه الفيضانات.

وألحقت الفيضانات أضرارًا أيضًا بأكثر من 54300 فدان أرز، فيما لم تؤثر على قطاع البن.

وفيتنام هي ثالث أكبر مصدر للأرز، وثاني أكبر منتج للبن في العالم.

وفيتنام عرضة للعواصف والفيضانات المدمرة بسبب سواحلها الطويلة.