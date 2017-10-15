وفاة 10 أشخاص في حريق ورشة نجارة بالرياض (صور)

توفي 10 أشخاص وأصيب 3 آخرون اليوم الأحد، إثر حريق كبير اندلع في ورشة للنجارة شرقي العاصمة السعودية الرياض، على ما أفاد الدفاع المدني السعودي على حسابه على “تويتر”.

وقال الدفاع المدني، إن “كوادره أخمدت الحريق الذي اندلع في الورشة الواقعة بحي بدر شرقي العاصمة”، مشيرًا إلى أن “الحادثة أدت إلى وفاة 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين لم تعرف هويتهم أو جنسياتهم، كما لم يعرف سبب الحريق بعد”.

وأظهرت صور نشرت على حساب الدفاع المدني السعودي على تويتر، رجال الأطفاء أثناء تعاملهم مع حريق في ورشة كبيرة اصطفت أمام أحد مداخلها سيارتان لجهاز الإطفاء.