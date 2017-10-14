بالصور.. نهاية مأساوية لسائح كان يقوم بجولة حول العالم  بسبب “سيلفي” 

لقي سائح بريطاني مصرعه في حادث مروع، بعد أن سقط من فوق أحد المعابد الهندية القديمة، خلال محاولته التقاط صورة “سيلفي”، ما تسبب في كتابة نهاية لرحلته حول العالم التي استمرت لمدة عام كامل برفقة زوجته.

وحسب صحيفة “ذا صن”، سقط السائح روجر ستوتسبري من ارتفاع 30 قدمًا، بعد أن كان يعتلي معبد لاكشمي الواقع بولاية “ماديا براديش” وسط الهند.

وتُظهر الكاميرات الموجودة داخل المعبد الهندي، الذي يرجع تاريخه إلى القرن السابع عشر، السيد روجر ستوتسبري الذي يبلغ من العمر 58 عامًا، برفقة زوجته السيدة هيلاري التي تبلغ 59 عامًا، قبل دقائق من وقوع هذا الحادث المأساوي، لكنها كانت على بعد ثلاث أو أربع خطوات من زوجها الذي كان يقف عند حافة شرفة مرتفعة في المعبد التاريخي.

ويشير تقرير الشرطة إلى أنه “بمعاينة الجثة قبل إجراء الفحص الطبي الكامل، تبين أن السبب الأساسي في الوفاة هو إصابات خطيرة بالحبل الشوكي”.

يذكر أن روجر ستوتسبري من سكان مدينة “باكنغهام” البريطانية، وقد قرر في نهاية العام 2016 القيام بجولة حول العالم برفقة زوجته السيدة هيلاري، التي كان من المقرر الانتهاء منها بعد وقت قصير من زيارة الهند.