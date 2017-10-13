بالصور.. طالبة في بريطانيا تسقط عن جرف عال بسبب “صورة”

سقطت طالبة عن ارتفاع 200 قدم بعد أن قفزت في الهواء لالتقاط صورة فوق جرف عالٍ على قمة “كاكمير هافن” في بريطانيا، لتتعرض لإصابات خطيرة.

وطلبت هيون كيم، البالغة من العمر 23 سنة، من أحد المارة التقاط صورة لها، وهي تقفز في الهواء فوق قمة الجبل، قبل أن تتعثر فجأة وتسقط عن الجرف.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عانت الشابة الكورية الجنوبية والتي جاءت إلى بريطانيا لتحسين لغتها الإنجليزية، من إصابات خطيرة في الرأس جراء السقطة.

وقال الرقيب تود ستيوارت من شرطة ساسكس: “عثرنا على 6 صور بالهاتف تُظهر الضحية بالقرب من المنحدر وهي تقفز عن قرب خطير من الحافة، وكان تركيزها على ما تقوم به فقط بينما بدت على وجهها كل علامات الاستمتاع”.

وقال الطبيب الشرعي “آلان كريز”: “عندما قفزت وقفت بقدم واحدة على الحافة والأخرى في الهاوية”.

من جانبها، قالت شاهدة العيان “يونغ تشوي” (24 عامًا): “ذهبت إلى منحدر الأخوات السبع للسياحة، وهناك قابلت فتاة كورية أخرى لم أكن أعرفها، وطلبت مني التقاط الصور، وبينما كنت أصورها سقطت وعندها حاولنا جميعًا العثور على أحد لطلب النجدة والاتصال بالطوارئ، والتي اتصلت بدورها بالسفارة الكورية”.

فيما قال شاهد عيان آخر يدعى “جين جيونج جانغ”: “رأيتها واقفة ثم سمعت صوت ضجة، وعندها اختفت ولم يكن هناك سوى حقيبتها”.