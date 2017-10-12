دبي.. إخلاء 2200 طالب من مدرسة “الخليج الوطنية” بعد اندلاع حريق

نجح الدفاع المدني في إمارة دبي بإخماد حريق دون أي إصابات في حريق وصفه أنه من الدرجة المتوسطة، كان قد شبّ في مدرسة “الخليج الوطنية” بمنطقة القرهود.

وأعلن الدفاع المدني، أن حالة من الهلع عمّت المدرسة بعد انتشار دخان كثيف في المكان.

وكان قد ورد بلاغ لمركز الدفاع، صباح اليوم الخميس، يفيد بوجود دخان كثير وحرارة صادرة من مكيف أحد الفصول في الطابق الأول، حيث تم إخلاء 2200 طالب من المدرسة على الفور، وانتقلت عدة فرق من الدفاع المدني لموقع الحريق، بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”.

وكشف الدفاع المدني عن عدم وجود أي إصابات نتيجة الحريق، مبينا أن تدريب الكادر المدرسي خلال عمليات الإخلاء التدريبية التي نفذها مركز الدفاع المدني في المنطقة، أسهمت في تنفيذ عملية الإخلاء بسهولة وتجميع الطلبة في نقطة التجمع التي تدربوا عليها سابقاً.