لص يتحدى الشرطة على “فيسبوك”.. ويكسب رهان “الكعك”

سخر رجل مطلوب للعدالة في منطقة ديترويت أكبر مدن ولاية ميشيغان الأمريكية ، من شرطة “ريدفورد” وضباط إنفاذ القانون ووصفهم بالفشلة في تحدٍ غريب من نوعه.

ففي عصر وسائل التواصل الاجتماعي لم يعد من الغريب أن نجد سباقات وتحديات بين المشتبه بهم والشرطة.

فقد دخل الرجل الذي يطلق على نفسه اسم “شمبانيا تورينو” في تحد ، منذ يوم الجمعة الماضي، مع قسم شرطة بلدة ريدفورد، بعد أن اقتحمت الشرطة منزله باحثة عنه، إثر صدور أمر باعتقاله ، بحسب ما نشرت صحيفة “هوفينغتون بوست” الأمريكية.

ولفتت الصحيفة إلى أن إدراة الشرطة قالت للرجل عبر حسابها على فيسبوك: “نظرًا لتهديداتك وعدم قدرتك في الدخول في حوار بناء على هذه الصفحة، سوف يتم حجبك واعتقالك إذا واصلت الترويج لصفحتك”.

وأضافت الصحيفة أن تهديد مايكل بالحظر أثار روح التنافسية لديه، وكتب على الصفحة الرسمية لشرطة ريدفورد “إذا نجحت في الوصول لألف مشاركة على الفيسبوك من خلال صفحتكم، سوف أسلم نفسي للشرطة، وسأحضر العشرات من الكعكات وأجمع القمامة من أمام المدارس المحلية”.

من جانبها، قبلت إدارة ريدفورد التحدي وعلقت مازحة بأن الكعك أهم شيء، وقالت: “حلوى!!! لقد وعدنا بالكعك! “.

وطلبت الإدارة مساعدة الرجل للفوز لكي يحضر الدونات وينظف المدارس، وفي غضون ساعة حصلت صفحته على أكثر من ألف مشاركة، ووصل عدد المشاركات إلى حوالي 4200 .

ونوهت الصحيفة إلى أن تورينو لم يمثل حتى الآن أمام قسم الشرطة حاملاً الكعك، فيما جدد الضباط التأكيد على أنه سيعتقل طوعاً أو كرها.