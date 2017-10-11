وفاة طفلة تتسبب بهبوط اضطراري لطائرة إماراتية في الكويت

فارق راكب على متن طائرة تابعة لشركة “طيران الإمارات” الحياة خلال إقلاع الطائرة من دبي إلى مدينة ميونخ الألمانية.

وقال متحدث باسم الشركة ،اليوم الأربعاء، أن الطائرة اضطرت إلى الهبوط ،أمس الثلاثاء، في الكويت بسبب الحالة الصحية الطارئة للراكب، مضيفًا أنه تم تقديم الرعاية الطبية للراكب عقب هبوط الطائرة على الفور، إلا أن أحد أطباء الطوارئ أكد وفاته.

وواصلت الطائرة رحلتها بعد ذلك إلى مدينة ميونخ.

وبحسب تقرير لصحيفة “بيلد” الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء، فإن المتوفى كان طفلة تبلغ من العمر سبعة أعوام.

ولم تكشف المصادر معلومات أكثر عن هوية الطفلة وجنسيتها.