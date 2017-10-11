الشرطة السعودية تكشف أسباب وملابسات المشاجرة الدموية لطلاب مدرسة

روى الناطق الإعلامي لشرطة الباحة في المملكة العربية السعودية، العقيد سعد طراد، تفاصيل وملابسات المشاجرة الجماعية، التي وقعت بين 15 طالبً في أحد مجمعات المدارس المتوسطة والثانوية بمحافظة بلجرشي، وأدت إلى إصابة 4 طلاب بالسلاح الأبيض، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وقال طراد، إنه أثناء مرور دورية، أمس الثلاثاء، لاحظت اندلاع مشاجرة بالأيدي والسلاح الأبيض بين عدد من الطلاب، فطلبت الدورية الدعم وفكت الاشتباكات، حيث أصيب 4 طلاب بطعنات، اثنان منهم في حالة حرجة، وفق موقع “أخبار 24”.

وبعد تحقيقات، تبين أن المشاجرة وقعت بين 15 طالبًا ؛بسبب خلافات لفظية حدثت داخل فناء المدرسة، وتطورت فيما بعد لمشاجرة استخدم فيها السلاح الأبيض.

وأكد أنه تم نقل المصابين للمستشفى فيما تم التحفظ على بقية أطراف المشاجرة بدار الملاحظة الاجتماعية لاستكمال الإجراءات النظامية، وتم إشعار النيابة بذلك.