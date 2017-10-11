بعد داليا التوني ونورلين.. سرقة المخرج شادي الحصري بعد مصرعه في حادث سير بمصر

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة للحادث المروري ،الذي توفي فيه مخرج الإعلانات الشاب شادي الحصري ،أمس الثلاثاء، إثر حادث سير على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بعد أيام فقط من وفاة الفنانتين الشابتين داليا التوني ونورلين في حادث آخر على طريق السويس.

وأظهرت الصور سيارة المخرج الحصري ،وقد تهشم الجزء العلوي منها والخلفي بسبب الحادث ،الذي وقع بعد انفجار إطار سيارته من نوع جيب، وتعرضها لاصطدام من سيارة أخرى كانت قادمة من الخلف.

وذكرت مصادر مصرية أن الفنان الشاب تعرض للسرقة بعد الحادث مباشرة، حيث قام أحد الأفراد ،الذين حاولوا إسعافه بسرقة مبلغ قدره 26 ألف يورو من السيارة، كانت متواجدة مع الفنان قبيل الحادث بعد سحبها من أحد بنوك مدينة الـ6 من أكتوبر وذهابه للقاء أحد زملائه.