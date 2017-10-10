بالفيديو.. أنصار عبدة الشيطان يحرقون مسجدًا في طهران

أعلن حسين رحيمي، قائد شرطة طهران، فجر اليوم الأربعاء عن هجوم مجموعة شباب بمواد قابلة للاشتعال على مسجد “جواد الأئمة” في شرق العاصمة طهران.

ونشرت مجموعة تسمي نفسها ” ري ‌استارت” أو “عبدة‌‍ الشيطان” مقطع فيديو لها في شبكة الإنترنت حيث يهاجمون مسجداً بمواد قابلة للاشتعال ما تسبب بحرق أبوابه.

وقال رئيس شرطة طهران إن المجموعة التي هاجمت المسجد اليوم هي نفسها التي هاجمت قبل أيام قليلة بعض البنوك موضحا أن المجموعة تأثرت بأفكار مجموعة “عبدة الشيطان” من خلال متابعة أنشطتهم عبر الإنترنت.

ومجموعة “ري ستارت” هي من الشباب الذين تأثروا سلبيا من بعض البرامج في شبكات التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت حسب موقع ” باشكاه خبرنكاران جوان”.

ونشر هذا الموقع شريط فيديو من الحريق والأضرار التي لحقت بمسجد “جواد الأئمة” الواقع في شرق طهران.