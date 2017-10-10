عربية تطرد أبناء زوجها البحريني من بيت أبيهم وتهددهم بأقاربها

طردت سيدة عربية متزوجة من بحريني أبناءه من بيتهم أثناء سفر أبيهم خارج البحرين، وذلك بمساعدة أقاربها، إذ اقتحموا المنزل وهددوا الابن الأصغر الذي كان متواجدًا في البيت آنذاك، ثم قاموا بتبديل أقفال البيت والإقامة فيه، ومنعوا أصحاب المنزل من دخوله، منذ أغسطس/آب الماضي، فيما ظل الأبناء يتنقلون بين أقاربهم، نظرًا لأنه لم يتم حل المشكلة للآن.

وكشف الابن الأكبر، أن شجارًا وقع بين والده وزوجته العربية بسبب تأخرها عن العودة إلى المنزل بضع ليال وعدم الاهتمام بشؤون المنزل والإهمال المستمر للأطفال، فعمدت لاحقا للتهجم على أبيه بصحبة أبنائها من زوجها السابق، وخرجت بعد أن قامت بأخذ أغراضها جميعها. إلا أن الأبناء فوجئوا بعد نحو أسبوع بعودتها برفقة ابنها الكبير وأقارب لها واقتحموا المنزل عبر السور الخارجي ودخلوا من فتحة السطح، ثم هددوا الشقيق الأصغر بسلاح أبيض.

وأضاف الابن الأكبر أنه توجه للشرطة وأبلغ بالواقعة، فطلبت منه الشرطة التوجه للمنزل، إلا أنهم تهجموا عليه وطردوه مع أخيه.

ورغم تسجيل بلاغ بالواقعة، لم يحدث شيء، إذ طلبت الشرطة من الأبناء البقاء خارج المنزل حتى استدعاء زوجة الأب، التي رفضت الحضور، ثم حاولت بيع أثاث المنزل لأشخاص، لكن الشرطة سارعت للمنزل وأوقفت عملية البيع بعد شكوى من الابن، ثم تم إبلاغه بأن يتدبر وأخوه مكانا للمبيت إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.