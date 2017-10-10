“الوضوء” يدفع بشرطيين في المغرب إلى التحقيقات

تحقق المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب مع شرطيين بالدار البيضاء، تركا موقعهما فارغًا بسبب “الوضوء”.

وكشف الشرطي الأول أنه ترك موقعه في السد القضائي للوضوء لأداء الصلاة، فلحق به زميله لحثه على العودة إلى موقعه، الذي وصلت إليه لجنة تفتيش فوجدته فارغًا.

وقالت لجنة التفتيش، بحسب موقع “اليوم 24″، إنها وأثناء زيارتها الموقع وجدته فارغًا من عنصري الأمن، وهو ما جعلها تفتح تحقيقًا في الواقعة.

وأوضحت المصادر أن مقدم شرطة ذكر للمحققين أنه كان بصدد الوضوء لأداء الصلاة؛ ما جعله يغادر موقعه فترة وجيزة، فيما بيّن ضابط الشرطة الذي كان رئيسًا للسد القضائي أنه توجه للبحث عن الشرطي الذي غاب وترك موقعه.