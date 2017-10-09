مقطع مسرب يكشف لحظة نقل “كائن فضائي” بعد حادثة “روزويل” الشهيرة (فيديو)

في عام 1947 انتشرت تقارير تفيد بأن هناك سفينة فضاء تحطمت في المنطقة 51، والآن وبعد الكثير من الجدل أظهر فيديو مُسرب تداولته مواقع التواصل الاجتماعي يدعي أصحاب نظريات المؤامرة أنه يُظهر فريقًا طبيًا يحمل جثة كائن فضائي من موقع الحادث، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.

ونُشر المقطع المخيف على “يوتيوب” بعنوان “لقطات جديدة تظهر جثة كائن فضائي من موقع تحطم روزويل”.

وفي الفيديو يمكن رؤية الكائن الغامض وهو يشبه البشر بعض الشيء، محاطًا بالعلماء.

الجيش الأمريكي أكد حينها (وقت الحادث) تحطم السفينة الفضائية، قبل أن تعود السلطات لتصر بعد بضعة أيام على أن الحادث هو مجرد تحطم منطاد تابع للقوات المسلحة.

ومنذ الحادث الشهير، ظهرت آلاف النظريات حول ما حدث فعلًا في المنطقة 51.

وفي التسعينيات حاول الجيش الأمريكي إخماد بعض الشائعات عن طريق الكشف عن المنطاد العسكري الذي تحطم والذي كان مخصصًا لمراقبة التجارب النووية ضمن مشروع “موغول”.

ولكن نظرًا للبيانات المتضاربة للجيش، يصر البعض أن الحكومة الأمريكية تخفي أدلة جديدة على وجود الحياة على كواكب أخرى.