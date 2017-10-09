8 قتلى و38 مصابًا جراء غرق مركب مهاجرين في تونس

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، الاثنين، عن وفاة 8 أشخاص غرقًا وإنقاذ 38 آخرين، جراء غرق قارب على السواحل التونسية.

وأشارت تقارير إلى أن القارب كان يقل مهاجرين غير شرعيين.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها السبت، إن “وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، رصدت مساء الأحد مركبًا مجهول الهوية على بعد 54 كيلومترًا من سواحل جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس وسط تونس“.

وأوضحت الوزارة أنه “أثناء الاقتراب لمحاولة التعرف على المركب المذكور، اصطدم بالوحدة البحرية ما أدى إلى غرقه”.

وبحسب ما أفادت به الوزارة، فقد “بادرت الوحدة البحرية بإنقاذ 38 فردًا كلهم تونسيون، وانتشال 8 جثث، ولا تزال عمليات البحث متواصلة”.

كما أعلنت الوزارة عن فتح تحقيق للتعرف على ملابسات الحادث.