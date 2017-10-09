الشرطة الأمريكية تقتل سيدة صدمت رجل أمن

قتلت الشرطة الأمريكية امرأة بعدما اصطدمت سيارتها بعربة أخرى ثم أصابت شرطيًا، بينما كانت تحاول الفرار.

وقال قائد شرطة مدينة “ميامي بيتش” دانييل أوتيس، إن “المرأة كانت تقود سيارة بي.إم.دبليو، وكانت مسرعة عندما تجاوزت الإشارة الحمراء وصدمت مركبة أخرى مساء أمس في قلب المنطقة السياحية لميامي بيتش”.

وأضاف أنها “حاولت الهرب وصدمت شرطيًا، وعندها فتحت الشرطة النار عليها”، مشيرًا إلى أن المرأة تلقت العلاج في موقع الحادث، لكنها توفيت فيما بعد.

وتابع أن حالة الشرطي الذي صدمته السيدة مستقرة وهو موجود بالمستشفى. ولم يتم الكشف عن اسم السيدة أو أسماء رجال الشرطة.