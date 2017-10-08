طرد مسلمة حامل من طائرة من أجل كلبين في أمريكا

طردت الشرطة الأمريكية امرأة مسلمة حاملاً من على متن طائرة بعد أن شكّت بوجود كلبيْن في الرحلة، بسبب معاناتها من الحساسية إزاء الحيوانات.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطعاً مصوراً يُظهر لحظة طرد المسلمة وتُدعى “أنيتا دولتزاي” من على متن الطائرة التابعة لشركة “ساوث ويست” الأمريكية.

وجرت الواقعة بتاريخ 26 سبتمبر/ أيلول على متن الرحلة التي كانت متجهة من مدينة بالتيمور إلى مدينة لوس أنجلوس، بحسب ما أفادت صحيفة “واشنطن بوست“.

وأوضحت المرأة، التي تدرس في كلية الفنون بمعهد ماريلاند، أنها اشتكت لمضيفي الطائرة من أنها تعاني من حساسية من الحيوانات بعدما لاحظت وجود كلبيْن.

وطلب موظفو الطائرة من الراكبة “دولتزاي”، بعد هذه الشكوى، النزول من الطائرة، إلا أنها رفضت فتم استدعاء الشرطة لإخراجها بالقوة.

وأظهر شريط الفيديو، الذي التقطه أحد الركاب، رجال الشرطة وهم يسحبون ويجرّون السيدة داخل الطائرة لإنزالها منها، وتبيّن فيما بعد أنها حامل.

وردَّ المتحدث باسم شركة الطيران، كريس ماينز، على الواقعة، بقوله: “طلبنا من المرأة تقديم شهادة طبية تفيد أنها تعاني من الحساسية إلا أنها رفضت ذلك”.

وفي المقابل، وصف محامي المرأة، أرغون إس سيثي، التي قدمت شكوى رسمية لدى الشرطة، توضيحات شركة الطيران بـ”الكاذبة”.

وقال المحامي إن عملية طرد أنيتا دولتزاي “لم ترتبط بالشهادة الطبية، بل لكونها مسلمة وامرأة، ما يجعل تصرف شركة الطيران عنصريًا”.

كما أكدت شهادة “أنيتا” أن مضيف الطائرة، لم يطلب منها، تقديم شهادة طبية كما تدّعي الشركة.

وأضافت أن “الشرطة تعاملت معها بشكل وحشي، وأن الضباط أدلوا بتصريحات عنصرية بشأن المهاجرين”.

يذكر أن قواعد شركة الطيران هذه، تشترط على المسافرين أن يغادروا الطائرة إذا ما كانوا يعانون من أي حساسية من الحيوانات.