وفاة وزير الصحة التّونسي سليم شاكر إثر أزمة قلبية

توفي وزير الصحة التونسي سليم شاكر، اليوم الأحد، إثر تعرضه لأزمة قلبية، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها إذاعة “موزاييك أف أم” أن شاكر كان يشارك في ماراثون “نوران” للتوعية بسرطان الثدي بمدينة نابل، شرقي البلاد، قبل تعرضه لأزمة صحية.

وأوضحت أنه جرى نقل الوزير إلى مستشفى “قرمبالية” القريبة من موقع الماراثون، ولاحقاً نقل إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الوزير قد شارك بالركض في الماراثون أم كان يشارك في المراسم فقط.

ولم يصدر على الفور أي بيان رسمي عن وزارة الصحة التونسية بشأن الأمر.

وسليم شاكر، المولود 24 أغسطس/آب 1961، تولى وزارة الصحة في التعديل الوزاري الأخير بحكومة يوسف الشاهد، قبل أسابيع.

وحصل على الإجازة في الرياضيات سنة 1983، وشهادة الهندسة الإحصائية سنة 2008 من باريس.

عمل كمهندس بوزارة التخطيط والمالية بين سنيّ 1986 و1991، وشغل وظيفة مساعد مدير بالبنك التونسي القطري، ومديراً لقطاع النسيج والملابس بالمركز الفني للنسيج والملابس.

وتقلد، خلال مساره المهني سنة 2011، منصب كاتب دولة مكلف بالسياحة، ثم وزيراً للشباب والرياضة.

وعين في 5 فبراير/شباط 2015 وزيراً للمالية، ثم شغل منذ 20 سبتمبر/أيلول 2016 وزيراً مستشاراً لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون السياسية.

ويعتبر سليم شاكر عضواً مؤسساً لحزب “نداء تونس”، وهو رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالحزب.

وسليم شاكر متزوج وأب لثلاثة أطفال.