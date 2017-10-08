تفاصيل جديدة حول تعرض مسؤول سعودي لإطلاق نار في بريدة (صور)

كشف عبدالله نافع الرشيدي مفتش وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل جديدة حول حادثة تعرضه لهجوم مسلح، في بريدة أدى لإصابته في قدمه بعيار ناري.

وقال الرشيدي إنه تعرض لإطلاق نار من شخص ملثم، خلال جولة له بمنطقة “بريدة” على أحد محال الهواتف المتحركة، وعند نزوله من السيارة لمباشرة التفتيش فوجئ بملثم يقود سيارة صغيرة ويطلق النار عليه، فأصيب في أسفل ركبته اليسرى”.

وأضاف: “حاولت التركيز على التقاط بيانات السيارة، لكن تدفق الدم من قدمي والألم الشديد حالا دون ذلك، واتصلت بزملائي وأخبرتهم، فبادروا بطلب الإسعاف، وتم نقلي إلى المستشفى، وأنا الآن بصحة جيدة”، وفقاً لما أوردته صحيفة “تواصل” السعودية.

وزار الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الجمعة، الرشيدي واطمأن على صحته، وذلك بعد تعرضه لإطلاق النار.