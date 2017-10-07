مصرع سعوديين في حادث تدهور جنوب الأردن

لقي شخصان سعوديان مصرعهما اليوم السبت إثر حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات في منطقة بطن الغول جنوب الأردن .

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني الأردني في بيان لها وصل “إرم نيوز” نسخة منه “إن إحدى المركبات تعرضت صباح اليوم السبت، لحادث تدهور في منطقة بطن الغول قرب محافظة معان جنوب الأردن “، مضيفة أن كوادر الدفاع المدني في مديرية دفاع مدني معان تحركت على الفور إلى موقع الحادث حيث عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفاتين إلى مستشفى معان الحكومي.

وقالت مصادر محلية إنه تم إبلاغ السفارة السعودية في الأردن بالحادثة من أجل استكمال الإجراءات اللازمة لنقل ودفن الوفاتين”.

يذكر أن الطريق الدولي الرابط بين الأردن والمملكة العربية السعودية وخاصة في منطقة بطن الغول يشهد بشكل متكرر حوادث سير مميتة.

ويقول السكان المحليون إنه بحاجة إلى إعادة تأهيل وصيانة بالإضافة إلى توفيرالإنارة الليلية للطريق.