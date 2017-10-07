وفاة الفنانة المصرية نورلين متأثرة بإصابتها في حادث زميلتها داليا التوني

ذكرت تقارير إعلامية مصرية أن الفنانة المصرية الشابة نورلين ،توفيت اليوم السبت ،متأثرة بإصابتها في حادث السير الذي أودى بحياة زميلتها الفنانة داليا التوني.

وأمضت نورلين ساعاتها الأخيرة في المستشفى بالعناية المركزة ،حيث نقلت إلى هناك بعد الحادث أمس الجمعة، إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة اليوم السبت.

وأكدت الفنانة ريهام غنيم، وفاة الفنانة “نورلين” توأم الفنانة نجلا، حيث نشرت على حسابها بفيسبوك: “البقاء لله داليا التوني والآن نورلين الله يرحمهما ،ويغفر لهما”.

واشتهرت نورلين إعلاميًا بإعلان تلفزيوني قدمته مع شقيقتها التوأم نجلاء.

وأحدث مصرع داليا التوني صدمة في الوسط الفني حيث لم يتجاوز عمرها الـ”26 عامًا”.