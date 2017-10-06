شاهد بالفيديو.. كيف انتقمت زوجة من زوجها الخائن

أظهر مقطع فيديو مصور، قيام إحدى النساء الغاضبات بتحطيم سيارة زوجها بعد اكتشاف خيانته الزوجية بإقامة علاقة مع امرأة أخرى، وتجاهلت الزوجة مناشدات جميع الأشخاص الحاضرين في المكان، وصممت على الاصطدام بسيارة زوجها عدة مرات.

ووفقًا لصحيفة “ذا ميرور” البريطانية، أكدت الشرطة أن الزوجة قامت بمراقبة زوجها منذ خروجه من أحد المحلات التجارية بصحبة امرأة أخرى، وانتظرت حتى قام الزوج العاشق ورفيقته بالخروج من السيارة وتركها بجوار العديد من السيارات الواقفة في ساحة الانتظار بالشارع، وقامت بتحطيم السيارة بطريقة عنيفة ملحقة بها العديد من الأضرار.

و يُظهر مقطع الفيديو المصور في مدينة أريكا، وهي إحدى المدن الساحلية في تشيلي، محاولة أحد المارة منع الزوجة من تحطيم سيارة زوجها من خلال مناشدتها، ومحاولته فتح باب سيارتها، ولكنها تجاهلت كل هذا وصمّمت على الانتقام من زوجها الخائن من خلال تحطيم سيارته. وعند الانتهاء من تحطيم سيارة زوجها نزلت المرأة نحو الرجال المتواجدين في المكان، وصاحت في وجوههم جميعًا، ومن غير المؤكد تواجد زوجها ضمن هؤلاء الرجال أم لا.

ونجحت الشرطة في التعرف على هوية المرأة، ولكن لم يتم القبض عليها حتى الآن لنجاحها في الهروب بعد الانتهاء من تحطيم سيارة زوجها .