سيارة تقتحم مركزاً للتسوق في السعودية (فيديو)

اقتحمت مركبة مركزاً للتسوق في شارع الملك فهد في محافظة الخرمة التابعة لمنطقة مكة المكرمة في السعودية، وذلك بعد اصطدامها بمركبة أخرى كانت متوقفة على الجهة المقابلة لمركز التسوق.

ويظهر مقطع فيديو نشره نشطاء على موقع يوتيوب، اليوم الأربعاء، ما سببته المركبة من أضرار للمركز، كما يبين الفيديو الذي وثق الحادثة أن السائق لم يتعرض لأضرار جسيمة، كما لم يتعرض أحد من المارة أو العاملين في المركز لإصابات.

وقال شاهد عيان إن الحادث وقع أثناء صلاة الظهر، حيثُ كان المركز الذي يقع على أحد الشوارع الرئيسة مغلقاً من أجل الصلاة، مشيراً إلى أن دوريات المرور أغلقت الشارع، في حين بادر رجال الدفاع المدني بإطفاء السيارة تفادياً لنشوب حريق في الموقع.