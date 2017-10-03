مصر.. تنكر بزي نسائي لزيارة حبيبته فانتهى أمره بـ”علقة ساخنة”

لقنت مجموعة من أهالي قرية مصرية، شابًا “علقة ساخنة”، بعد تنكره بزي نسائي، في محاولة منه لدخول منزل حبيبته ورؤيتها.

وفي التفاصيل، قام أهالي قرية بضبط شخص يرتدي نقابًا مترجلًا في الشارع، وبعد توجه الشرطة إلى هناك، تبين اعتداء الأهالي عليه بالضرب وتمزيق نقابه، وكشفوا عن هويته.

وضبط الشاب، ويبلغ من العمر “22 عامًا”، أثناء دخوله منزل أحد الأهالي، حيث تبين أنه تقدم لخطبة إحدى فتيات القرية، منذ عام ونصف، أكثر من مرة، ولكن والدها رفضه، فسافر للعمل في السعودية، وعندما عاد أراد الاطمئنان على حبيبته، فما كان منه إلا أن ارتدى ملابس نسائية ونقابًا لرؤيتها في منزلها، إلا أن الأهالي اكتشفوا أمره، لتنتهي محاولته باعتقاله. وفق موقع “اليوم 24”.