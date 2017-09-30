غرامة باهظة لصاحب حمار قضم سيارة فارهة لونها برتقالي لاعتقاده أنها جزرة (فيديو وصور)

حاول حمار أكل سيارة برتقالية اللون يبلغ سعرها نحو 285 ألف دولار، معتقدًا أنها جزرة ضخمة على عجلات، ما ألحق أضرارًا بطلائها من الخلف.

وقُيّمت الأضرار التي لحقت بالسيارة بنحو 6600 دولار، حكمت المحكمة على صاحب الحمار بدفع قيمتها.

وأظهر مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الحمار الذي يُدعى “فيتوس” وهو يحاول التسلق فوق سياج مزرعة لقضم السيارة من طراز ماكلارين S 650 البريطانية الصنع، والتي أوقفها صاحبها الألماني ماركوس زان قرب المزرعة.

وقال “زان” لصحيفة “بايلد” الألمانية: “أعتقد أن الحمار ظن أن السيارة هي جزرة كبيرة على عجلات، وحاول قضمها عدة مرات… الحقيقة أنني لست غاضبًا منه”.

وبحسب الصحيفة، فإن صاحب الحمار رفض الدفع، بدعوى أنه كان على “زان” أن يُوقف السيارة بعيدًا عن سياج مزرعته.